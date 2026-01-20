Audi Revolut F1 Takımı'nın yeni resmi partneri Gillette oldu.
Audi Revolut F1 Takımı yeni bir iş birliğine imza attı. F1 takımının yeni resmi partneri Gillette oldu. Takımın ticari direktörü Stefano Battiston, güçlü ve stratejik bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirirken, sponsor firmanın CEO'su Gary Coombe ise motor sporlarının en üst seviyesinde rekabet etmeye hazırlanan bir takımın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Audi Revolut F1 Takımı'na Gillette Sponsoru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?