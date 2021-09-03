Üye Girişi
Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor - Son Dakika

Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor

03.09.2021 18:45
Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor, System.String[]

Türkiye’nin ilk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.

Türkiye'nin ilk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.

13 Eylül'de basın mensupları, 14 Eylül'de ise tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Mobilite teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

Autoshow fuarı bu yıl dijitale taşınıyor

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka; sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Panaromik görüntüleme teknolojisi ile oldukça zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçiler, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken ürünler ve finansman imkanları hakkında detaylı bilgi alabilecekler. Otomotiv sektörüne ve geleceğine dair en güncel bilgiler çok sayıda konferans ve toplantılarda konuşuluyorken fuar alanından da izlenebiliyor olacak. Ayrıca tüm ziyaretçiler markaların merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler.

Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor
ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce & ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak " Autoshow'u bu yıl çağımızın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye'nin ilk dijital Autoshow'u olarak "Mobilite" teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Bildiğiniz üzere Otomotiv sektörü çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçiyor. Bu noktada teknolojik gelişmelerin ülkemize getirilebilmesi ve yatırımların artırılması için gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlanması yönünde kamunun da katkısı ve desteği büyük önem arz ediyor." dedi.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise fuara ilişkin olarak "Bir buçuk yılı aşkın süredir markalarımız, ajanslarımız ve destekçilerimizle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 13 Eylül'de siz değerli basın mensuplarının, 14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak.

Mekan ve zaman sınırını ortadan kaldıran dijital autoshow fuarı, tüm ziyaretçilerin istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilecekleri ve çok değerli markaları bir arada görmenin yanı sıra heyecana ortak olabilecekleri bir platform sunuyor." Dedi.

Kayıt olabilir ve ücretsiz ziyaret edebilirsiniz

Enerjinin bir an bile düşmeyeceği Autoshow 2021 Mobility etkinliği için tüm otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak bugünden kayıt olabilir ve bu sıra dışı deneyim için geri sayıma katılabilirler. Uluslararası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Fuarın destekçileri başta CASTROL olmak üzere, Otokoç Otomotiv, Garanti BBVA, Autorola, Continental, sahibinden.com, IPSOS ve Otostat markaları oldu.

Herkesin keyif alacağı bir içerik ve çeşitlilik sunacak dijital fuarda interaktif etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Türkiye, Eylül, Fuar, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti 19:40 Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri 17:36 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar 17:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi         
19:29
KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası         
18:42
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
AB ve İngiltere kararını netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımayacaklar AB ve İngiltere kararını netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımayacaklar         
17:32
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 20:13:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Autoshow 2021 Mobility kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement