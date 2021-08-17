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Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı - Son Dakika

Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı

17.08.2021 14:35
Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı, System.String[]

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla hasarın ve can kaybının yaşandığı Avcılar'da bugün 1500. bina da yıkılarak kentsel dönüşüme girdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da en fazla hasarın ve can kaybının yaşandığı Avcılar'da bugün 1500. bina da yıkılarak kentsel dönüşüme girdi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 17 Ağustos depreminde hasar alan binalar ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Marmara Depremi'nde Avcılar'da 27 bina yıkıldığını ve 246 insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Hançerli, ağır ve orta hasarlı olan bin binadan 15 kadarının kaldığını bildirdi.

AFAD tarafından geçen yıl Avcılar Belediyesine 1999 depreminde hasar almış ama yıkılmamış 354 binanın bildirildiğini aktaran Hançerli, "Yaptığımız incelemelerin ardından bazı binaların yıkıldığını, bazı binaların mükerrer yazıldığını tespit ettik. Elimizde yıkılması gereken orta hasarlı 304 bina olduğunu gördük. Bugün itibarıyla bu sayı 26'ya kadar düştü. Yıkım işlemleri devam eden 26 bina kaldı. Bunların içerisinde mahkeme kararıyla yürütmenin durdurulması kararı alınanlar da var. Bunları da yakın zamanda yıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların, ekonomik yetersizlik, uzlaşma problemleri, bilimin aksine "Benim binam dayanıklı, çok demir attım." gibi gerekçelerle binalarını yenilemediğini anlatan Hançerli, bu sebeple kentsel dönüşüm süreçlerinin de uzadığını belirtti.

Belediye olarak depremin en öncelikli konuları olduğunu ifade eden Hançerli, şunları aktardı:

"Bu dönemde kentsel dönüşüme giren bina sayısı neredeyse 10 kat arttı. Bugün itibarıyla 1513 binayı geçtik. Bu da en az 15 bin konut ve 50 bine yakın insana tekabül ediyor. KDV indirimi çok önemliydi. Bu konudaki talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kabul etti. Yine düşük faizli kredi ve kira desteği önemli katkı sunuyor. Belediyemizin harç almaması ve iştirak şirketimizin uzlaşma girişimleri katkı sunuyor. Buna rağmen ekonomik zorluk ve kriz nedeniyle bazı desteklere daha ihtiyaç var. Bakanlığın 0.35-40 bazlık desteği önemli ama yetersiz kalıyor. Yurttaşların daha güvenli konutlara taşınmasında daha düşük faizli, mümkünse 0 faizli kentsel kredisi olmalıdır."

Depremi milli güvenlik tehdidi olarak niteleyen Hançerli, "Avcılar Modeli" ile tüm güvensiz yapıları 2029 yılına kadar ortadan kaldıracaklarını aktardı.

Avcılar'da depreme hazırlık için imar, mali ve uzlaşma ile ilgili üç temel sorun alanı belirlediklerini ve üzerinde çalıştıklarını dile getiren Hançerli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz imar durumuyla ilgili problemleri yerel meclisimizle birlikte İBB Meclisinden geçirdiğimiz plan notu değişikliği ile aştık. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bizden sonra benzer plan notu değişiklikleri tüm İstanbul'a verildi. Çünkü bu olmazsa olmazdı. Buralar gecekondu mahalleleri değil, imarla yapılaşmış mahalleler. İmara uygun, hak alarak yapılmış binaların 'İki katını yapamazsınız' dediğinizde orada 4 aile, 5 aile adeta sokakta kalıyor. Böyle bir imarın olduğunu durumda dönüşümün imkansız olduğunu herkes kabul ediyor. Bu değişiklikleri dönüşümün yolunu açtı."

Deprem öncesi yapılmış binalara şüphe ile baktıklarını ifade eden Hançerli, Avcılar'da bu şekilde 11 bin 893 binanın bulunduğunu bildirdi.

Bu binaları çeşitli bilimsel kriterlerle değerlendirmeye tabi tuttuklarını söyleyen Hançerli, "Yaptığımız değerlendirmelerde her iki binadan birisinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerektiği kanaati ortaya çıktı. Bu da yaklaşık 6 bin binaya tekabül ediyor. Bu 6 bin binanın 1500'ünün kentsel dönüşüm süreci başladı. Kalan 4 bin 500 binanın ivedi bir şekilde yenilenme sürecine girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hançerli, 17 Ağustos'un 22. yılında depremden üç yıl önce yapılmış ve orta hasarlı olan binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, hedeflerinin kalan binaları da yenilemek olduğunu kaydetti.

Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı
Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı
Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı
Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı
Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı

Marmara Depremi, geri dönüşüm, 17 Ağustos, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılında 1500'üncü bina yıkıldı - Son Dakika


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