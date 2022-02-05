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Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası - Son Dakika

Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

05.02.2022 23:01

Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası Avcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre 3 köpeği zehirledi.

Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

İSTANBUL - Avcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iddiaya göre 3 köpeği zehirledi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen belediye ekipleri hamile köpeği kurtarırken, diğer 2 köpek telef oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 köpek zehirlenip boş araziye bırakıldı. Köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise ve belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi veteriner ekipleri köpeklerden 2'sinin telef olduğunu belirlerken, yaşadığı belirlenen hamile köpek İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Acil Bölümü'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan hamile köpek, daha sonra Avcılar Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Müşahede altında tutulan ve durumu iyi olan köpeğin tedavisine devam edilirken, zehirlenerek öldürülen köpekler ekipler tarafından olay yerinden alındı. Polis ekipleri, zehirlenme olayı ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Akşam eve gelirken yerde yatıyorlardı"

Eve gittiği sırada köpekleri yerde hareketsiz yatarken gördüğünü anlatan Ömer Arslan isimli mahalle sakini, "Dün akşam eve gelirken 4-5 tane köpeği yerde can çekişirken gördüm. Zehirlemişlerdi köpekler, üzüldük yani, çok üzüldük. Daha önce burada böyle bir şey olmadı" dedi.

"Köpek çok korkmuş durumda"

Yaralı köpeğin saldırganlaştığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Veteriner Teknikeri Yeşim Erdem, "Dün akşam saatlerinde vatandaşların ihbarı ile ekiplerimiz olay yerine gitti. Ekiplerimiz iki tane köpeği yaşamını yitirmiş şekilde buldu. Bir köpeğimizi de kritik durumda, ayrıca kendisi hamile bir şekilde aldık. İlk müdahalesi İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Bölümü'nde yapıldıktan sonra belediyemizin merkezine aldık ve tedavisi burada devam etmektedir. Bugün durumu düne göre daha iyi. Tabii çok ürkmüş, korkmuş durumda, üstelik ileri derecede hamile. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası
Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası
Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası

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İstanbul Üniversitesi, Veteriner, Avcılar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 3 köpeğin zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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