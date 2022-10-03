Avcılar'da alkolü fazla kaçırınca düğünü birbirine kattı - Son Dakika
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Avcılar'da alkolü fazla kaçırınca düğünü birbirine kattı

03.10.2022 14:13
Avcılar'da alkolü fazla kaçırınca düğünü birbirine kattı

Avcılar, Türkmenistan uyrukluların yaptığı düğününde alkol alan bir kişi, salonu birbirine katıp kavga çıktı.

Avcılar, Türkmenistan uyrukluların yaptığı düğününde alkol alan bir kişi, salonu birbirine katıp kavga çıktı. Şahıslar kavgayı ayırmaya gelen polislere karşı çıktı, 1 kişi yaralandı, olaya karışanlar gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Parseller Mahallesindeki bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyrukluların düğünde davetlilerden bir kişi alkolü fazla kaçırınca salonda kavga çıkardı. Olayların dışarıya taşması sonucu vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışıp, kavgaya karışanları karakola götürmek istedi. Ancak şahıslar direnerek karşı çıktı, kaçan bir kişi ise sokağın ilerisinde yakalandı. 1 kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına alarak karakola götürdü.

Kavga anları ile şahısların polise karşı geldiği anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi. Davetliler alkol alan bir şahsın sokak ortasında yere yatırarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Olayı anlatan Serhat Sarı isimli görgü tanığı, "Önce alkol içmişlerdi, Türkmenler kavga ediyordu. Burada kavga, yabancı uyruklular düğün yaptığında sürekli yaşanan bir şey. Daha sonra iki polis ekibi geldi, burada polislere de saldırdılar. O esnada vatandaşlar olarak biz müdahale ettik. Takviye ekipler gelince karışanları gözaltına aldı. Ayırmaya çalışan polislere de saldırdılar. Bugün bir ekip daha geldi düğün salonu sahibini de ifade için karakola götürdüler. Mahalle olarak bu tür kavgalardan rahatsız, bu tür kavgaları istemiyor" diye konuştu.

Çıkan kavga ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkmenistan, Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da alkolü fazla kaçırınca düğünü birbirine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da alkolü fazla kaçırınca düğünü birbirine kattı - Son Dakika
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