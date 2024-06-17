İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi

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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. On binlerce İsrailli, Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanarak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşması talep etti. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı pankartlar taşıdı ve hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı. Protestolar, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de düzenlendi.

17.06.2024 20:43  Güncelleme: 21:59
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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

ON BİNLERCE İSRAİLLİ MECLİS'E YÜRÜDÜ

Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde toplanan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal bir takas anlaşmasının yapılması talebinde bulundu. İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, alanda kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

"SEN BAŞBAKANSIN, SEN SUÇLUSUN"

Göstericiler, üzerinde, "esir takası anlaşmasını kabul edin", "seçimler hemen şimdi", "sen başbakansın, sen suçlusun" yazılı pankartların yanı sıra, hükümet aleyhine slogan attı. Batı Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunun önünde toplanan bir başka grup da burada düzenlediği protestonun ardından, yürüyerek meclisin önünde düzenlenen ana gösteriye katıldı. Ana gösteriye ev sahipliği yapan Batı Kudüs'ün yanı sıra, başkent Tel Aviv, Hayfa ve Kfar Saba gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

NETANYAHU, SAVAŞ KABİNESİ'Nİ FESHETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmişti. Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

AŞIRI SAĞCILAR BİR BİR İSTİFA ETMİŞTİ

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'ın ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

662 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrailliler, Gazze Şeridi\'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi
Kaynak: AA

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20:43 İsrailliler, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi
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