Salda Gölü çevresinde yeni yol yapılmadı, mevcut yol iyileştirildi - Son Dakika
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Salda Gölü çevresinde yeni yol yapılmadı, mevcut yol iyileştirildi

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Burdur Valiliği, Salda Gölü çevresine asfalt yol çalışmasıyla ilgili yapılan iddiaları yalanladı. Valilik açıklamasında, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılmadığını, sadece mevcut yolun iyileştirildiğini belirtti. Yapılan çalışmanın, bölge halkının ulaşımını sağlayan mevcut yolun güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi olduğu ifade edildi.

18.06.2024 10:06
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(BURDUR) - Burdur Valiliği, Salda Gölü çevresine asfalt yol çalışmasıyla ilgili "Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" açıklamasını yaptı.
Burdur Valiliği, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde çıkan Salda Gölü çevresine yeni yol yapıldığı iddialarına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir"
"2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşalımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

Salda Gölü çevresinde yeni yol yapılmadı, mevcut yol iyileştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü çevresinde yeni yol yapılmadı, mevcut yol iyileştirildi - Son Dakika

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