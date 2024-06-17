Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

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Avcılar'da metrobüs durağında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 25 kişi Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

17.06.2024 23:51  Güncelleme: 00:22
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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 kişi İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında yakalandı.

25 KAÇAK GÖÇMEN METROBÜS DURAĞINDA YAKALANDI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri çevresinde yapılan denetimler sırasında İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağında bulunan 25 kişilik grup dikkat çekti. Durağa gelen ekipler, 25 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 25 kaçak göçmen Esenyurt'ta bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekipleri, 25 kişilik grubu Türkiye'ye getiren ve buradan da yurt dışına çıkarma hazırlığı yapan göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar\'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Huseyın bozkırlı: Mesele avcılarda yakalanmaları değil avcılara kadar ellerini kollarını sallayarak nasıl geldikleri sınırlar yol geçen hanı oldu 46 1 Yanıtla
  • Depechs Modes: ipini koparan artık raydan çıktı bunlar nasıl ulaşıyor İstanbula.. 37 0 Yanıtla
  • ferhat eser: akkoyunlar eserinizle gurur duyun 26 2 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Bunkar AMpulün eseri 10 2
  • Yusuf Çarman: Sınırlar yol geçen hanı değil! Ortada sınır yok! Arkadaş avrupaya geçişi önlediğimizin 10/1 kendi sınırlarımızı koruyamıyoruz. 18 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Bu sorunu Kökten Çözmeli Elini Kolunu Sallayan neden ülkemize giriyor anlamış değilim bizim ülkemizden başka ülkeye giden kamptan çıkamıyor öle her önüne gelene vatandaşlık verilmiyor ülke toprağı namustur 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: tum turkiye bu sekilde 5 0 Yanıtla
  • ersen temel: bu ülkeye Yunanlılar ermeniler bu kadar zarar vermedi 0 0 Yanıtla

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