Adana'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Adana\'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Yangın sırasında ağır yaralanan baba ise hastaneye kaldırıldı.

18.06.2024 08:12
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Adana'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybederken baba da ağır yaralandı.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ AMA...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında ağır yaralanan C.B. itfaiye ekiplerince kurtarılırdı. İtfaiye ekipleri evde yaptığı kontrollerde anne Meryem El Makrum ile oğlu 1 yaşındaki Memet Emin Barış'ın cansız bedenine ulaştı.

Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı

BABA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan baba C.B. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Memet Emin Barış'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Apartman Dairesinde Çıkan Yangında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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