Avcılar\'da Drönle Trafik Denetimi

AVCILAR'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetimlerinde, sürücü belgesi olmayan ve hatalı dönüş yaptığı tespit edilen sürücüye 58 bin lira idari para cezası kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sarı Zeybek ile Petrol Ofisi Caddeleri'nde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Kontrollerde polis ekiplerini uzaktan farkedince kaçan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalanırken, sürücü belgesi olmayan ve hatalı dönüş yaptığı tespit edilen sürücüye 58 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 'Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek', 'Trafik işaretlerine uymamak', 'Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek' ve 'Hatalı şerit değiştirme' suçlarından sürücülere para cezası uygulandı.