Avcılar'da 'Kadın Savaşçı' Tartışması

06.02.2026 20:26
CHP'li Meclis Üyesi Yeşiltepe'nin 'kadın savaşçı' ifadeleri Avcılar Meclisi'nde tartışma yarattı.

Avcılar Belediye Meclisinde, CHP'li Meclis Üyesi Nilüfer Yeşiltepe'nin, gündem dışı konuşmasında kullandığı "kadın savaşçı" kelimesi tartışmaya neden oldu.

Avcılar Belediyesinin şubat ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yücel Can'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nilüfer Yeşiltepe, Anadolu'nun binlerce yıldır farklı halkların, inançların ve kültürlerin yan yana yaşayarak anlam kattığı eşsiz bir coğrafya olduğunu söyledi.

Bu toprakların ortak hafızasının çatışmadan çok dayanışmayı öğrettiğini belirten Yeşiltepe, "40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından toplumsal olarak barış umuduna bu kadar yaklaşmışken bu umudu büyütmek ve korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ancak Suriye'de özellikle Rojava'da izlenen çatışmacı ve dışlayıcı politikalar yeni acıları beslemekte." ifadesini kullandı.

Yeşiltepe, "Savaşların her dönemde olduğu gibi bu çatışma ortamında da en ağır bedelini kadınlar ödemekte. Kadın bedeni, kimliği ve sembolleri doğrudan hedef haline getirilmektedir. Geçtiğimiz günlerde bir kadın savaşçının saçları kesilerek ganimet gibi sergilenmesi açık bir savaş suçudur ve insanlık onuruna yönelmiş, ağır bir saldırıdır. Buna karşılık kadınların saçlarını örerek gösterdiği tepki, şiddet içermeyen onurlu ve yaşamı savunan bir karşı duruş olarak dünya kamuoyunda büyük bir saygı uyandırmıştır." diye konuştu.

Bugün bu duruşu sergileyen kadınların cezalandırılmasının adalet duygusunu zedeleyen ve hukukun baskı aracına dönüştürüldüğünü gösteren bir tablo ortaya koyduğunu ileri süren Yeşiltepe, "Bu nedenle Suriye'de barışçı ve kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesini Türkiye'de ise barış sürecinin açık, adil ve yasal güvencelerle yürütülmesini talep ediyoruz." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Meclis Üyesi Mahmut Lökbaş ise Yeşiltepe'nin konuşmasındaki bir ibarenin kanına dokunduğunu kaydetti.

Yeşiltepe'nin konuşmasını CHP'li bazı meclis üyelerinin alkışladığını aktaran Lökbaş, "Ben onların da bu ifadeyi onaylamadığını çok net, yürekten biliyorum. Biz bu ülkenin gençleri olarak, partilerimiz farklı olabilir ama bu ülke için yüreği atan, bu ülkenin evlatları olarak, bu ülkeye kastetmek isteyen kim varsa, şu bayrağa kastetmek isteyen kim varsa bizim için terör örgütü üyesi ise bizim için teröristtir." dedi.

Lökbaş, teröristin kadını, erkeği olmayacağını dile getirerek, "Konuşmada şu ibare geçti, 'kadın savaşçı'. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne veya herhangi bir vatandaşımıza zarar vermek isteyen kim varsa, hangi kuruluş varsa, benim için terör örgütüdür. Orada bu ülkenin güvenlik gücüne, polisine, askerine kim kurşun sıkıyorsa benim için teröristtir. Kadın savaşçı, erkek savaşçı değildir, gerilla değildir, teröristtir. Suriye'de de olsa Türkiye'de de olsa her türlü muameleyi bana göre hakeder." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşiltepe ise Lökbaş'a, "Şu anda tek dert Suriye Kürtlerinin kazanımlarıdır. Sayın Başkan, orada Suriye Kürtleri sınırımıza tek çakıl taşı dahi atmamışlardır. Bunu kanıtlasın, ben de o zaman ona 'teröristtir' derim." şeklinde cevap verdi.

Lökbaş ise "Siyonistlerin kurduğu yapıların hepsi teröristtir. IŞİD de teröristtir İslam'ı kullanır, SDG'si, YPG'si de teröristtir, Kürt vatandaşlarımızın o duygularını kullanır. Ben bu Meclis'te teröriste 'kadın savaşçı' dedirtmem. Bu arkadaşımızın bu lafını geri almasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ardından gruplar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.