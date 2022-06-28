Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cansız bedenin daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki Ebru Yaşar 'a ait olduğu değerlendirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika

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