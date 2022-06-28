Avcılar Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.
Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cansız bedenin daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu değerlendirildi.
Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika