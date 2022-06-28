Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu

28.06.2022 18:13

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kayalıkların önünde bulunan cansız bedenin daha önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Avcılar Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.

CESET 25 YAŞINDAKİ BİR KADINA AİT

Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cansız bedenin daha önceden ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu değerlendirildi.

Avcılar sahilinde ceset bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar sahilinde ceset bulundu
Avcılar sahilinde ceset bulundu
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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu - Son Dakika
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