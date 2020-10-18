Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı
18.10.2020 15:15
AVCILAR'da komşular arasında çıkan park kavgasında 2 kişi baltayla yaralandı.
AVCILAR'da komşular arasında çıkan park kavgasında 2 kişi baltayla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kavga, Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedenle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine M.Ç. (50) başından ve karısı A.Ç. ise ayağından yaralandı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yaralama olayına karışan üç kişiyi gözaltına aldı.
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