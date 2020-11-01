Avcılar'da mangaldan sıçrayan alevler evin çatısını yaktı - Son Dakika

Avcılar'da mangaldan sıçrayan alevler evin çatısını yaktı
01.11.2020 16:09
AVCILAR'da yabancı uyruklu kişilerin balkonda yaktığı mangaldan sıçrayan alevler yan binanın çatısını tutuşturdu.
AVCILAR'da yabancı uyruklu kişilerin balkonda yaktığı mangaldan sıçrayan alevler yan binanın çatısını tutuşturdu. Yanan çatı katını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-58 sokakta çıktı. İddiaya göre yabancı uyruklu kişiler bir binanın balkonunda mangal yakmaya başladı. Mangaldan sıçrayan alevler 3 katlı yan binanın çatı katındaki tahtaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere götürülürken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çatı katında yanan bazı tahta parçaları sokağa düştü. Yangını kontrol altına alan ekipler söndürdükten sonra bir süre soğutma çalışması yaptı.
- İstanbul
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