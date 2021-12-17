Avcılar'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, satışa hazır çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi ile yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Avcılar'daki bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, sahte barkod ve etiketle ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazır halde 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, 1000 litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 adet etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 adet alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler S.H. ve N.G., sahte içki imal ederken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, vatandaşların şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda ihbar hattına ulaşmaları istendi.