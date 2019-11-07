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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU

AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL DHA

AVCILAR'da  özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EK görüntü

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-A.A'nın fotoğrafları

-A.A.'nın çocuğuyla fotoğrafı

-Celal T.'nin fotoğrafı

Görüntü dökümü:

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-Tıp merkezi önünden görüntü

-Tosunoğlu'nun polis aracında görüntüsü

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 02.25 Haber Kodu : 191107010

07.11.2019 - 02.22 Haber Kodu : 191107009


Avcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:00 Kaynak: DHA
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