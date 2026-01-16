Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

16.01.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da uyuşturucu ticareti şüphesiyle düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma sırasında polisten kaçarak bir binaya saklanan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri, çalışma sırasında sokakta bulunan bir grubu şüphe üzerine durdurmak istedi. Kaçan şüpheliler, 3 katlı binaya girerek saklanmak istedi.

Binaya yapılan operasyonda E.K, A.S, U.E.T, Y.A, E.S, M.S, M.K, F.M, B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 14,09 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bina ve çevresinde yürütülen araştırmalarda ise uyuşturucu maddelerin yakılarak imha edilmeye çalışıldığı, ayrıca bina çevresini ve caddeyi görecek şekilde 9 kameradan oluşan güvenlik kamerası sistemi kurulduğu belirlendi. Bina içerisindeki bir odada canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.A, E.S, M.S, M.K, F.M, B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden E.K, A.S. ve U.E.T. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:52:59. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.