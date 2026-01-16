Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu
16.01.2026 11:29
Uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Kameralar ve gizli bölmeler bulundu.

Avcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, şüphelilerin evin içinden sokağı izlemek için kurduğu kamera sistemi ile uyuşturucu saklamak amacıyla oluşturulan gizli bölmeler ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da yürütülen çalışmalarda, 15 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde sokak içerisinde şüpheli hareketleri olan bir grup durdurulmak istendi. Kaçmaya başlayan şüphelilerin, üç katlı bir binaya girerek saklanmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin saklandığı daireye düzenlenen operasyonda, E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. ile 18 yaşından küçük A.A. olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin saklanması amacıyla evin çeşitli noktalarında gizli bölmeler oluşturulduğu belirlendi.

10 GÖZALTI

Gözaltına alınan şüphelilerden E.K., A.S. ve U.E.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M. ve B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A. isimli 18 yaşından küçük olan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu
