Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kilo Ele Geçirildi

Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda 50 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi ile zanlıların yakalanmasına yönelik Avcılar'da çalışma yaptı.

Denizköşkler Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.K.Ö. (23), A.E. (62) ve M.A'yı (50) gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda, 50 kilo 809 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.