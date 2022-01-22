Üye Girişi
AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP - Son Dakika

AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP

22.01.2022 13:56

AVCILAR'da uyuşturucu satan K.Z. isimli yabancı uyruklu kadın, adım adım takip edildikten sonra yakalandı.

AVCILAR'da uyuşturucu satan K.Z. isimli yabancı uyruklu kadın, adım adım takip edildikten sonra yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve adreste bulunan kamera görüntüleri detaylı incelendi. Belirlenen adrese, sürekli farklı araçların geldiği ve kimlik bilgileri belirlenen Rus uyruklu K.Z. (33) isimli kadının gelen araçlar ile uyuşturucu satış yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler dün saat 17.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Z.?nın evinde 8,25 gr metanfetamin, 690 gram esrar, 103 adet metadon, hap şeklinde 9 uyuşturucu madde, 2 cam pipo, 2 hassas terazi, 2 bin 500 tl, 101 dolar, 50 euro ve 5 bin 400 Rus rublesi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen kadın bugün tutuklandı.

AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP
AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP
AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Avcılar, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP - Son Dakika


Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı         
15:21
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICISI KADINA ADIM ADIM TAKİP - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement