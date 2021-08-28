Üye Girişi
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ - Son Dakika

AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ

28.08.2021 15:06

AVCILAR'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım...

AVCILAR'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım atılamaması velilerin tepkisine neden oldu.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe Caddesi üzerinde o dönem İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlköğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Daha sonra bina bahçesi ile birlikte ikiye ayrılarak aynı zamanda Alsancak Ortaokulu olarak da hizmet verdi. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören bina ardından güçlendirildi. Bu çalışmaların ardından okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden de etkilendi. Yapılan zemin etüdü ve ileri tetkik çalışmaları ardından binanın yıkılarak yenisini yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu'na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek bu okullarda ikili eğitime geçmeleri kararlaştırıldı.

Okulun yıkım ve yeniden yapımı için alınan karar ardından, buradaki arsanın Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangisine ait olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki kurum da okulun bulunduğu alanın kendilerinde olmadığını savunurken, bu konuda geçmişte açılan bir davanın henüz sonuçlanamadığı belirtildi. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin alınamaması nedeniyle binanın yapımı konusunda adım atamadı.

Koronavirüs salgını ardından 6 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitim yapılacağının açıklanması ardından veliler sosyal medyada birbirleri ile haberleşerek çocukları ile birlikte okul bahçesinde toplandı. Çocuklar uzun aradan sonra okullarının bahçesinde koşup oynarken, basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ilçede depremden etkilenen 5 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, Alsancak İlkokulu ile ortaokulunda ise hiçbir gelişme elde edilemediği belirtildi. İlkokul öğrencilerinin evlerinden oldukça uzakta ikili eğitim yapılan, kendilerinden yaşça büyüklerin binasında tekli eğitim yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Veliler adına konuşan Nuray Durdu, "Alsancak İlkokulumuzu istiyoruz. Okulumuz iki yıldır neden yapılmıyor" dedi. Fatma Demir Kılıç ise, "Aldığımız bilgilere göre bu okul arsasının hangi belediyeye ait olduğu net olarak belli değil. Bu nedenle yeni okulun yapımına başlanamıyor. İki yıl önce meydana gelen depremden sonra çocuklarımız 14.00-19.00 saatleri arasında eğitim görmek zorunda. Okulların yapımı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İki yıldır hiçbir şey yapılmadı. Sadece hakkımızı, okulumuzu istiyoruz" diye konuştu.

AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ
AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ

17 Ağustos 1999, Gümüşpala, Avcılar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış 17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil 16:57 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor 16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi 16:09 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu 15:46 Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı 15:38 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi 15:26 Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı 14:34 Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı

Son Dakika Haberleri
17:06 İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
16:35 Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti
16:08 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi
16:02 Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti
15:46 Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu
İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar         
17:06
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı         
16:59
Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti         
16:45
Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti         
16:36
Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu         
15:49
Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var         
15:40
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu         
14:30
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 17:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA VELİLERİN OKUL EYLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement