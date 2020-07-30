AVCILAR'DAKİ MATEMATİK PROJESİ ULUSLAR ARASI BAŞARI GETİRDİ - Son Dakika

TÜBİTAK Ulusal Matematik Olimpiyatları'na öğrenci hazırlamak ve Türkiye'de matematik kültürü oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 5 yıl önce Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje yurt dışından da başarı getirdi. Türkiye Matematik Olimpiyatları Kız Milli Takımına seçilen ve Hollanda'da düzenlenen Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan Betül Akdaş ile projedeki diğer başarılı öğrenciler Kaymakam Kemal İnan tarafından kabul edildi.

Kısa adı AVMATO olan Avcılar Matematik Olimpiyatları (AVMATO) projesi ile matematik alanında başarılı öğrencileri ilkokuldan sonra 6 gönüllü uzman öğretmen tarafından eğitilmesi hedeflendi. 5 yıl önce 25 öğrenci ile başlatılan projede 100 öğrenciye ulaşılırken Türkiye ve yurt dışında birçok başarı elde edildi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Türkiye Matematik Olimpiyatları Kız Milli Takımına seçilen ve bu yıl Hollanda'da düzenlenen Kızlar Matematik Olimpiyatları'nda 3'üncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Betül Akdaş, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Matematik kategorisi ikinci aşaması birincisi Mehmet Burak Gönül, matematik alanında birçok başarı elde eden İbrahim Halil Kaplan, Bedir Ali Balkan'ı makam odasında kabul ederek kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, Avcılar'da başlatılan projenin Türkiye'ye örnek olduğunu, öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi. Kaymakam İnan da, başarının öğrenci, aile ve okul işbirliği ile elde edilebildiğini vurgularken emeği geçen herkesi kutladı. Kaymakam İnan, öğrencilere derslerdeki başarılarının yanı sıra sosyal yaşamı da tümüyle göz ardı etmemelerini tavsiye etti.

Pandemi nedeniyle Hollanda'ya gidemeyen ancak online yapılan yarışmada 200 kadar rakibinin arasından sıyrılarak Türkiye'ye bronz madalyayı kazandıran Betül Akdaş, "Matematik sadece öğrenmek istediğim değil, herkese öğretmek istediğim bir yaşam tarzı olduö dedi.

AVMATO proje koordinatörü ve Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Alper Çelik, ülkeye hizmet edecek bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini Türkiye'de ilk olarak başlattıkları proje ile küçümsenemeyecek başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.