İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı - Son Dakika

İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı

02.11.2020 12:14
İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Avcılar İnşaat, ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduğunu duyurdu.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Avcılar İnşaat, ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduğunu duyurdu.

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, İzmir depreminde evleri yıkılan ve ihtiyaç sahibi durumunda olanlar için inşaat firmaları ile müteahhitlere çağrıda bulundu. İzmir'de konut stoku sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Avcı, "Avcılar İnşaat olarak stokumuzda bulunan tüm gayrimenkulleri depremzedelerin kullanımına sunmak üzere karar aldık. Gün dayanışma günü. Birbirimize sahip çıkma, destek olma günü. Bu nedenle İzmirli müteahhit ve inşaat firmaları olarak güç birliği yapıp el uzatmak da görevimiz" dedi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Artçı sarsıntılar nedeniyle kapalı ortamlara girilmesinin risk oluşturduğunu hatırlatan Avcı "Ancak bunlar geçtikten sonra, barınma ihtiyacı olanlar için elimizdeki gayrimenkul stokumuzun tamamının hizmetlerine sunuyoruz. Bu konuda ilgili kamu kuruluşlarıyla da irtibata geçiyoruz. Ancak sadece bizim değil tüm nitelikli konut üretenleri de dayanışmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"GÜVENLİ YAPININ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ANLAŞILDI"

Depremin, kentsel dönüşümün ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken İdris Avcı "Depremin en çok etkilediği Bornova ve Bayraklı'da konut üreten Avcılar'ın hiçbir binası zarar görmedi. Yaşadığımız bu acı doğa olayı, bize sağlıklı ve güvenli konutlar üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden kentsel dönüşüm için çok daha hızlı adımlar atılmalı ve uygulamaya geçilmeli" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı
İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat şirketi depremzedelere kapılarını açtı - Son Dakika


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