Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi - Son Dakika
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Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi

15.08.2022 15:31

Sağanak yağışla birlikte bodrum katını su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler kesilince tüm işlemler durdu. Çalışanlara yarım gün idari izin verildi.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Ambarlı Meydanı ve çevresindeki yollar göle döndü. Cihangir Mahallesi'ndeki Avcılar Kaymakamlığı'nın bodrum katına su doldu. Vergi Dairesi'nin bir biriminin de bulunduğu kattaki trafonun devre dışı kalması üzerine elektrikler kesildi. Çalışanlara yarım gün idari izin verildi.

İŞLEMLER DURDU

Kaymakamlıktaki işlemler durdu. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, tahliye kanallarının yetersiz kaldığını bu nedenle su baskını oluştuğunu söyledi.

Avcılar Kaymakamlığı'nı su bastı! Elektrikler gitti, çalışanlara izin verildi

HASAR TESPİT EDİLECEK

Vidanjörlerle su çekilirken Kaymakamlık Uygulama ve Denetleme Müdürü Nesimi Karatoprak, rögar kapaklarını açtıklarını ancak tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu suyun bodrum katına dolduğunu söyledi. Avcılar Belediyesi ekipleri vidanjör ile bodrum katındaki suyu çektikten sonra hasar tespitine geçileceği belirtildi.

Avcılar Kaymakamlığı'nı su bastı! Elektrikler gitti, çalışanlara izin verildi
Avcılar Kaymakamlığı'nı su bastı! Elektrikler gitti, çalışanlara izin verildi
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Kaynak: DHA

Kaymakamlık, İstanbul, Avcılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi - Son Dakika
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