Son Dakika Haberleri: Avcılar, Sapanca Gölü'ndeki Av Yasağının Kaldırılmasını İstiyor

Avcılar, Sapanca Gölü'ndeki Av Yasağının Kaldırılmasını İstiyor

43 dakika önce

SAKARYALI avcılar, Sapanca Gölü'nde kanatlı hayvanların avlanmasıyla ilgili yasağa tepki gösterdi.

Avcılar, Sapanca Gölü'ndeki Av Yasağının Kaldırılmasını İstiyor, System.String[]
SAKARYALI avcılar, Sapanca Gölü'nde kanatlı hayvanların avlanmasıyla ilgili yasağa tepki gösterdi.  Sakarya Merkez Avcılar Atıcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Sedat Bıçakcı, "Gölün etrafında piknik alanları var. Burayı kirletenler, pikniğe gelen insanlar. Yasağın kaldırılmasını istiyoruz" dedi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü tarafından sunulan raporun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 3 Mart'ta, Sapanca Gölü ve çevresinde kanatlı hayvanlara yönelik avlanma yasağı kararı alındı. Karara, Sakarya Merkez Avcılar Atıcılar ve Balıkçılar Derneği üyelerinden tepki geldi. Sapanca Gölü kenarında toplanan dernek üyeleri, göle 100 yaban ördeği bıraktı. Dernek Başkanı Bıçakcı, yasağın kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Sapanca Gölü'nü avcıların kirlettiği ve bu yüzden avlanma yasağının alındığını belirttiler. Avcının attığı fişekten çıkan saçmalar suda kalite bozukluğuna sebep oluyormuş. Gölün etrafında piknik alanları var. Burayı kirlenenler, pikniğe gelen insanlardır. Sakarya'da tek sulak alanımız Sapanca Gölü'dür. Sapanca Gölü'nün tekrar ava açılmasını, ava devam edilmesini istiyoruz, avcılarımız adına. Bunun mücadelesini avcılar olarak vereceğiz. Ördek avı sulak alanda yapılır. Yasağın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. 

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:08 Kaynak: DHA

Merkez, Sakarya, Sapanca, Avcılar, Güncel
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