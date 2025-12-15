Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika
3-sayfa

Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu
15.12.2025 12:00
Afyonkarahisar'da ava giderken araçta vurulan Fatih Duru'nun, mahalle bekçisi arkadaşı O.B. tarafından yanlışlıkla ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma üç kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da ava giderken araçta vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şahsın mahalle ve çarşı bekçisi arkadaşı tarafından yanlışlıkla ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

ARKADAŞLARI, DEVLET HASTANESİNİN ÖNÜNE GÖTÜRDÜ

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçma Duru'nun boynunu isabet etti. Duru'nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi. Duru burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

ARKADAŞINI YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçtaki tüfeklere de el koydu. Yapılan incelemelerde tüfeği ateşleyen kişinin mahalle ve çarşı bekçisi O.B., olduğu ortaya çıktı. O.B.'nin ifadesinde tüfeği yanlışlıkla ateşlediği ve arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3-sayfa

Son Dakika 3-sayfa Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ava giderken yanlışlıkla arkadaşını vurdu - Son Dakika
