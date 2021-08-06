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Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı - Son Dakika

Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı

06.08.2021 11:07
Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yahyalı'nın Avlağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha törenle mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yahyalı'nın Avlağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha törenle mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, AK Parti Yahyalı İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Yerköy spor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin, Yerköyspor Futbol Akademisi öğrencileri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Al sancağımızın altında ebediyen hür bir şekilde konuşmamızı Rabbim nasip etsin. Cennet gibi bir mahallede çok güzel bir sahanın açılışı için bir araya geldik. Mahallemize hayırlı olsun. Sizlere hizmetlerin en güzelleri yakışır. İlçemizde 41 mahallemiz var. Hepsi de bir birinden değerli. Yahyalı'da doğmak bir farklılık. Bize imrenerek bakıyorlar. Maneviyatımıza gıpta ediyorlar. Biz enlerin ilçesiyiz. " diye konuştu. Konuşmasında gençleri çok önemsediklerini onlar için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ifade eden Başkan Esat Öztürk; "Gençler bizim her şeyimiz. Onları korumak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gayretlerimiz var. İnşallah buradaki gençlerimizin spor malzemelerini hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Buradan Yerköyspor'a ve Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin'e kurdukları Gençlik Akademisi için teşekkür ediyorum. Onlar gençlerimiz için çabalıyor, bizlerde onlara destek oluyoruz. Ben sahanın mahallemize kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediyemize, Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. İnşallah 3 ay sonrada ilçe merkezimize de güzel bir saha kazandıracağız." diye konuştu.

Açılışta Yerköy Futbol Akademisi ile Avlağa Spor dostluk maçı yaptı. - KAYSERİ

Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı
Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı
Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avlağa Halı Sahası hizmete açıldı - Son Dakika


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