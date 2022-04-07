Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

07.04.2022 09:39

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 59 yaşındaki muhtar Nebi Koç, keklik avlamak için dağa çıktı. Burada kalp krizi geçiren muhtarın durumunu arkadaşı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkenek Mahallesi Çalık mevkisinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Keklik avlamak için dağa çıkan muhtar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Kalp Krizi, Doğanşehir, 112 Acil, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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