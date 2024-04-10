116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı - Son Dakika
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Kripto

116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı

116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı

Mango Markets'ın istismarcısı Avraham Eisenberg, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde yargılanıyor. Eisenberg'in, Solana tabanlı merkezi olmayan finans platformu Mango Markets'ı manipüle ederek 116 milyon dolar değerinde kripto para çaldığı iddia ediliyor. Savcılık, Eisenberg'in eylemlerinin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlarını oluşturduğunu savunuyor.

10.04.2024 00:54  Güncelleme: 01:00
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Mango Markets'ın istismarcısı olarak bilinen Avraham Eisenberg, New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Eisenberg için piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamaları masada.

116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı

Mango Markets istismarı davasında savunma ve iddia makamı karşı karşıya geldi. New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde başlayan davada, Avraham 'Avi' Eisenberg'in Ekim 2022'de Solana tabanlı merkezi olmayan finans platformu Mango Markets'ı manipüle ederek 116 milyon dolar değerinde kripto para çaldığı iddia ediliyor. Eisenberg'in avukatı Sanford Talkin, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve sadece platformun açıklarını kullanarak "kazançlı bir ticaret stratejisi" uyguladığını savundu. Talkin, Eisenberg'in eylemlerinin merkezi olmayan finans dünyasının kuralları dahilinde olduğunu ve herhangi bir yasayı ihlal etmediğini vurguladı.

ABD Savcı Yardımcısı Tian Huang, Eisenberg'in eylemlerinin açık bir dolandırıcılık örneği olduğunu belirtti. Huang, Eisenberg'in MANGO kripto para biriminin fiyatını yapay olarak yükselterek platformdan yüksek miktarda fon çektiğini ve ardından bu parayla Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını iddia etti. Bununla birlikte savcılık, Eisenberg'in eylemlerinin piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlarını oluşturduğunu savunuyor.

Mango Markets istismarı, merkezi olmayan finans platformlarının güvenlik açıkları ve düzenleme eksikliği konusundaki endişeleri de gündeme getiriyor. Eisenberg, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Solana, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto 116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 116 Milyon Dolarlık Mango Markets İstismarı Mahkemeye Taşındı - Son Dakika
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