Avramopulos: Avrupa Stratejik Özerklik Sağlamalı

01.02.2026 23:17
Eski AB üyesi Avramopulos, Avrupa'nın özerkliğini artırmaması halinde çökeceğini belirtti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa'nın "stratejik özerkliğini artırmaması" halinde hayatta kalamayacağını söyledi.

Avramopulos, İstanbul'da düzenlenen "Gerilimin Ötesinde: Doğu Akdeniz'de Stratejik Dengeyi Yeniden İnşa Etmek" başlıklı panelde konuştu.

Aynı zamanda eski Yunanistan Dışişleri Bakanı da olan Avramopulos, "Avrupa bir seçim yapmak zorunda. Stratejik özerkliğini artıracak mı? Aksi takdirde hayatta kalamayacak. Eğer böyle devam ederse Avrupa çöküşün eşiğinde olacak." diye konuştu.

Avramopulos, Avrupa'nın ortak savunma ve dış politika benimseyerek "Avrupa projesini" tamamlamaya karar vermemesi halinde de varlığını sürdüremeyeceğini belirtti.

ABD, Rusya, Çin ve AB'nin Doğu Akdeniz bölgesine yönelik farklı yaklaşımları olduğunu dile getiren Avramopulos, bölge ülkelerinin "kaderlerini kendi ellerine alması" gerektiğini söyledi.

AB-Türkiye-Yunanistan ilişkileri

AB-Türkiye-Yunanistan üçgeninin, bölgedeki "risklerin yanı sıra fırsatları" da barındırdığını ifade eden Avramopulos, uzun süreli anlaşmazlıkların hala çözümsüz kaldığını ifade etti.

Avramopulos, "Kurumsallaşmış bir gerilimi azaltma yaklaşımına ihtiyacımız var. Olayların önlenmesi için kalıcı kanallara ihtiyacımız var. Gerçek zamanlı, doğrudan iletişim hatlarına ihtiyacımız var. Havada ve denizde etkileşimlere ilişkin protokollere ihtiyacımız var. İşlevsel, güven artırıcı önlemlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Savaş söyleminin, ortamı zehirleyebileceği ve siyasi alanı daraltabileceğini kaydeden Avramopulos, "Eğer gerçekten güven istiyorsak, bu tür söylemleri azaltmalıyız. AB buna seyirci kalmamalıdır çünkü her bölgesel şoktan etkilenmektedir. Sınırlarında yaşanan baskılardan ve göç hareketlerinden etkilenmektedir. Enerji güvenliği ve bağlantısallıktan etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Avramopulos, AB-Türkiye ilişkilerini "seçici biçimde işlevsel ve siyasi olarak kısıtlı" şeklinde tanımlayarak AB'ye "araçlardan yoksun, yalnızca ilkelerin tekrar edilmesiyle yetinilen tebliğ eden tutumdan" kaçınması çağrısında bulundu.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, diyaloğun gerekli olduğunu ancak ek olarak olay çıkma riskini azaltacak mekanizmaların da bulunması gerektiğini dile getiren Avramopulos, bölgede ortak çıkarlar ve kurumsal çerçeveye dayanan ortaklığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avramopulos, "Böyle bir (Akdeniz işbirliği) plan, kaynakları harekete geçirecek, teşvikleri uyumlu hale getirecek, gerçek çıkarlara dayalı bir istikrar topluluğu olacak ve istikrarsızlaştırıcı güçlerin ivmesini azaltacaktır." dedi.

Gazze

Akdeniz bölgesi analizlerinde Gazze konusunun göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Avramopulos, Gazze'nin tüm bölge için "gerilim testi" olduğunu söyledi.

Avramopulos, Gazze meselesinin "herkesin insani güvenilirliğini sınadığını" ve "İsrail için güvenlik ile Filistinliler için inandırıcı bir siyasi ve insani ufuk" içeren ikili taahhüt gerektirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

