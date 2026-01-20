Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Düştü

20.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aylık %1,1, yıllık %0,8 azaldı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.???????

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025'in kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 düştü.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 7,3 ile Macaristan'da, yüzde 6,2 ile Slovenya'da ve yüzde 5,8 ile Romanya'da ölçüldü.

En fazla artış ise yüzde 3,5 ile Slovakya'da, yüzde 2,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 1,5 ile Bulgaristan'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Belçika ve Avusturya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,5 ve Macaristan'da yüzde 3,5 gerilerken Finlandiya'da yüzde 14,5, Slovenya'da yüzde 12,2 ve Çekya'da yüzde 6,2 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:05:52. #7.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.