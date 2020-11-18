Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü - Son Dakika

Sivas Numune Hastanesi Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi görevlisi eczacı Gamze Doymuş, "her derde deva" inancıyla doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce ve aşırı kullanılan antibiyotiklerin, hastalık ve ölüm oranlarını artırdığına dikkati çekti.

Doymuş, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotiklerin, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını ve hayati önem taşıyan ilaçlar olduğunu vurguladı.

Mikroorganizmaların, "her derde deva" inancıyla bilinçsizce ve aşırı kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini belirten Doymuş, "Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Böylelikle antibiyotik direnci, tüm dünyayı ve sadece bugünü değil tüm geleceği ilgilendiren çok önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Doymuş, antibiyotiğin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin "akılcı kullanım" olduğunu aktararak, "Hekim önerisi sonrası reçete ile alınan antibiyotiğin, doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarında, hekimin belirttiği süre boyunca eczacı danışmanlığında kullanımı önerilmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için ise toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.