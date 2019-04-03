Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları

Avrupa Borsaları

46 dakika önce

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç pozitif başladı.

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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç pozitif başladı.


Açılışın ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,90 artışla 11.858,94 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 düşüşle 7.384,56 puan oldu.


Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,64 artışla 387,48 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 primle 5.462,23 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,85 değer kazancıyla 9.442,80 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 artışla 21.647,20 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:37 Kaynak: AA

Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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