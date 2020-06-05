Avrupa borsaları ABD'deki istihdam artışıyla yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de tarım dışı istihdamın mayısta beklenmedik bir şekilde 2,5 milyon kişilik artış göstermesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de tarım dışı istihdamın mayısta beklenmedik bir şekilde 2,5 milyon kişilik artış göstermesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,48 artışla 375,32 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 artarak 6.484,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,36 değer kazanarak 12.847,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,71'lik artışla 5.197,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,82'lik yükselişle 20.187,51 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,423 azalışla 1,129 seviyelerinden işlem gördü. Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara rağmen, ekonomilerde toparlanma eğiliminin etkisiyle bugün Avrupa pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti. ABD Çalışma Bakanlığı, ülkede tarım harici sektörlerde istihdamın mayısta 2,5 milyon kişi arttığını bildirmişti. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 8 milyon kişi azalması yönündeydi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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