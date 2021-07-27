Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, şirket gelir verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Küresel piyasalarda, Kovid-19'un delta varyantının yayılması, ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Asya'da Hong Kong borsası, Çin'in teknoloji ve özel eğitim sektörüne ilişkin düzenlemelerinin yatırımcı algısını baskılaması nedeniyle son iki gün içerisinde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 değer kaybederek 458,65 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalarak 6.996,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşerek 15.519,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 6.531,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 25.066,55 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,25'lik artışla 1,183 seviyesinde bulunuyor.