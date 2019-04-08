Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı

44 dakika önce

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa Borsaları Günü Karışık Seyirle Kapattı, System.String[]
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları şirket gelir verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 azalarak, 357,51 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 azalarak 5.471,78 puana, Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,39'luk düşüşle 11,963,40 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 21.771,96 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07'lik azalışla 7.451,89 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19: 37 itibarıyla yüzde 0,41'lik yükselişle 1,126 seviyelerinde işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi
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