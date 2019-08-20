Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları "İtalya" etkisiyle günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları "İtalya" etkisiyle günü düşüşle kapattı

1 saat önce

Avrupa borsaları, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa edeceğini açıklamasının ardından siyasi istikrarsızlık endişesiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa edeceğini açıklamasının ardından siyasi istikrarsızlık endişesiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 azalarak günü 371,30 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 azalarak 5.344,64 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,11 düşerek 20.485,43 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 azalarak 7.125,00 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 azalarak 11.651,18 puandan kapandı.
Şirket hisselerinde Danimarka merkezli mücevher şirketi Pandora'nın hisseleri bu yılki kar hedefini teyit etmesinden sonra yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, Belçika'nın telekomünikasyon şirketi Proximus'un hisseleri Goldman Sachs'ın "sat" tavsiyesinden sonra yüzde 2 değer kaybetti.
İtalya Başbakanı Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitabında, görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.
Analistler, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesinin yatırımcıları hisse senetlerine yönelttiğini belirtiyor.
Yarın açıklanacak Fed'in temmuz ayına ilişkin faiz toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmanın, yatırımcılarca yakından takip edilmesi bekleniyor.
Uzmanlar, söz konusu tutanaklarda yer alan bilgiler ve Powell'in açıklamaları doğrultusunda Fed'in faiz indirimine ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılacağını söylüyor.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 1,1096 seviyelerinde işlem gördü.
Avrupa, İtalya, Fed, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:08 Kaynak: AA
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