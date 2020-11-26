Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde değer kazancıyla 13.292 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.375 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.574 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.117 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 22.311 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşirken, 1,1941 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Avrupa Birliği'nde 2 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesinin risk algısını yükselttiğini söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.