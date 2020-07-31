Avrupa'da da kadına yönelik şiddet artıyor - Son Dakika

Avrupa'da da kadına yönelik şiddet artıyor

Avrupa ülkelerinde toplam 42 bin kadınla görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırmaya değinen Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, "Her 3 kadından 1'inin yaşamları boyunca en az bir defa fiziksel veya cinsel şiddete, her 10 kadından 1'inin ise cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konuyor" dedi.

Avrupa'da da kadına yönelik şiddet artıyor, System.String[]

Avrupa ülkelerinde toplam 42 bin kadınla görüşülerek gerçekleştirilen bir araştırmaya değinen Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, "Her 3 kadından 1'inin yaşamları boyunca en az bir defa fiziksel veya cinsel şiddete, her 10 kadından 1'inin ise cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konuyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve sosyal medyada büyüyen kampanyada kadınlar başta şiddet olmak üzere sosyal yaşamda karşılaştıkları birçok soruna dikkat çekiyor. Kadınlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları siyah-beyaz fotoğraflarına bir başka arkadaşlarını etiketleyerek dijital güç birliği sergiliyor. Bunun yanında birçok ünlü kadın isim de bu kampanyaya destek veriyor.

ARAŞTIRMA HAKKINDA

Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde 78 ilde 7 bin 462 kadınla görüşülerek gerçekleştirilen araştırma hakkında konuşan Öğr. Gör. Mehmet Başcıllar, "Yaklaşık her 5 kadından 2'sinin yaşantılarının belirli bir döneminde fiziksel şiddete, yaklaşık her 2 kadından 1'inin duygusal şiddete, her 20 kadından 1'inin cinsel şiddete ve her 10 kadından 3'ünün ekonomik şiddete maruz kaldığı görülüyor. Öte yandan şiddete maruz kaldığını açıkça dile getirmemiş veya getirememiş kadınlar birlikte düşünüldüğünde şiddete maruz kalan kadınların oranının bilimsel araştırma sonuçlarının çok daha üzerinde olduğu sonucuna ulaşabiliriz" dedi.

AVRUPA'DA KADINA ŞİDDET

Avrupa ülkelerinde toplam 42 bin kadınla görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya da değinen Başcıllar, "Her 3 kadından 1'inin yaşamları boyunca en az bir defa fiziksel veya cinsel şiddete, her 10 kadından 1'inin ise cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konuyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar yaptığı açıklamada, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile, eğitim, iş yaşamı dahil olmak üzere kadının tüm yaşantısını çok boyutlu bir biçimde derinden etkiliyor. Şiddeti önlemeye yönelik Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası düzenlemeleri tartışmaya açmak yerine bu mevzuatı etkin bir şekilde uygulamanın çarelerini aramalıyız. İşte tam da bu noktada sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesi yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Başcıllar şöyle devam etti;

"Kadına yönelik şiddet olgusuna karşı Türkiye'nin geliştirdiği en önemli reflekslerden birinin İstanbul Sözleşmesi ile birlikte hayata geçen '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun' kabulü olduğu söylenebilir. Söz konusu mevzuat başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine kadına yönelik şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirme noktasında önemli sorumluluklar yüklüyor. Türkiye'nin dört bir yanında 'Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri' oluşturularak şiddete maruz kalan kadınların tek bir merkezden kolluk, barınma, sosyal yardım, sağlık, istihdam alanlarında hizmetlerden yararlanabilmeleri bu yasal düzenlemeyle olanaklı hale geliyor. Öte yandan şiddete maruz kalan kadının şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın adli mercilerin harekete geçmeye yükümlü kılınması mevzuatın getirdiği bir başka önemli yenilik. Bu sayede kadına yönelik şiddet, devletin de taraf olduğu ve çözümünde sorumluluk üstlendiği bir olgu halini alıyor."


Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avrupa'da da kadına yönelik şiddet artıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal         
11:25
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz         
11:03
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi         
10:21
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider         
09:59
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti         
09:53
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı         
07:21
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti         
23:06
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi         
21:38
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak         
20:57
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu         
20:06
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu         
19:41
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 16:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'da da kadına yönelik şiddet artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei