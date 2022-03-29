ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere "Eskişehir'i Keşfet" daveti - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere "Eskişehir'i Keşfet" daveti

29.03.2022 20:09

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından başlatılan "Eskişehir'i Keşfet-Discover Eskişehir" adlı projeyle Avrupa'da yaşayan son kuşak Türk vatandaşlarının kente getirilerek sağlık ve kültür turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından başlatılan "Eskişehir'i Keşfet-Discover Eskişehir" adlı projeyle Avrupa'da yaşayan son kuşak Türk vatandaşlarının kente getirilerek sağlık ve kültür turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.

ETO mart ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Metin Güler, projenin tanıtımına Belçika'dan başlayacaklarını bildirdi.

Projeyle, Avrupa'da yaşayan son kuşak Türkleri Eskişehir'e getirmeyi, Eskişehir'in sağlık ve kültür turizmini geliştirmek istediklerini belirten Güler, "Aynı zamanda Türk yurttaşların Belçika'daki komşularını, iş arkadaşlarını, tanıdıklarını ve yabancı turistleri de Eskişehir'e getirebilmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Güler, şunları kaydetti:

" 'Discover Eskişehir' ile genç ve yeni nesil yatırımcılara ulaşmayı ve sağlık turizmi kümelenmesi kurmayı hedefliyoruz. Hastaneler, klinikler, fizyoterapi merkezleri, turizm acenteleri, otellerden oluşacak sağlık turizmi kümelenmesi çalışmalarına hız vereceğiz. Bu doğrultuda Belçika'da bir dizi temas ve toplantı gerçekleştireceğiz. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasetçiler, seyahat acenteleriyle, basın kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Ayrıca bu kapsamda Eskişehirli paydaşlarla bir araya getirmek üzere nisan ayında Belçika'daki seyahat acentelerini Eskişehir'e davet edeceğiz."

Eskişehir'in çok nitelikli bir sağlık ve kültür turizmi altyapısının olduğunu dile getiren Güler, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere Eskişehir'i Keşfet daveti
ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere Eskişehir'i Keşfet daveti
ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere Eskişehir'i Keşfet daveti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Avrupa'daki Türklere 'Eskişehir'i Keşfet' daveti - Son Dakika


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