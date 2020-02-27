Avrupa'dan Çorlu'ya ödül - Son Dakika
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Avrupa'dan Çorlu'ya ödül

6 saat önce

Yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla 2007 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Çorlu Yılın Partner Şehri unvanını almaya hak kazandı.

Avrupa'dan Çorlu'ya ödül, System.String[]

Yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla 2007 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Çorlu Yılın Partner Şehri unvanını almaya hak kazandı.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) tarafından demokratik katılımı yerel düzeyde güçlendirme amacıyla organize edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda (European Local Democracy Week-ELDW) Çorlu, Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödülleri arasında bulunan ve geçmiş dönem 12 Yıldız Avrupa Şehri unvanı olarak anılan Yılın Partner Şehri büyük ödülünü kazandı. Fransa'nın Strasburg şehrinde gerçekleştirilen törenin bu yılki teması Yerel Demokrasi Güven İnşa Etmek olarak belirlendi. Ödül, Çorlu Belediyesi adına törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin'e takdim edildi.


Projeler düzenli olarak raporlandı


ELDW'ye 2019 yılı başında başvuruda bulunan Çorlu Belediyesi yıl içerisinde düzenlenen etkinlikleri ve projeleri uygun olarak raporladı ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi genel merkezine düzenli aralıklarla gönderdi. Çorlu Belediyesi Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konulan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Başkanlar Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors) imza attı. Ardından Aces Europa 2020 Spor Kenti seçilen Çorlu son olarak Yılın Partner Kenti unvanını kazandı. Türkiye'nin uluslararası düzeyde yürütülen AB ile ilişkilerine katkıda bulunmasının yanı sıra Çorlu adının tüm dünyaya duyurulması bakımından da bu başarıların her biri büyük önem taşıyor.


Gurur duyuyoruz"


Ödülü Çorlu Belediyesi adına kabul eden Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, "Yıl içinde yenilikçi projeler üreterek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen 'Yılın Partner Şehri' ödülünü kazandık. Çorlu'muz adına gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımız adına çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Avrupa Konseyi, Avrupa, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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