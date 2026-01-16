Avrupa'dan Rusya ile Diyalog Sinyalleri - Son Dakika
Avrupa'dan Rusya ile Diyalog Sinyalleri

16.01.2026 15:44
Kremlin, İtalya, Fransa ve Almanya'dan Rusya ile diyalog çağrılarını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya, Fransa ve Almanya'dan Rusya ile diyalog kurulması gerektiğine dair gelen sinyallerin not edildiğini ve bunun Batılı ülkelerin tutumunda olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı Avrupalı liderlerden, özellikle Paris, Roma ve hatta şaşırtıcı şekilde Berlin'den, Avrupa'da istikrar sağlanması için Ruslarla konuşmak gerektiği yönünde açıklamalar geldiğini not ettik. Bu, bizim bakış açımızla tamamen örtüşüyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü, "Eğer bu gerçekten Avrupalıların stratejik vizyonunu yansıtıyorsa, bu onların pozisyonlarında olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, benzer bir diyaloğun ABD ile kurulduğunu belirterek, ABD'nin bu yöndeki çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni son haftalarda Avrupa'nın Moskova ile ilişkileri yeniden başlatması gerektiğini savundu. Ukrayna'nın güçlü destekçilerinden biri olarak bilinen Merz, önceki gün Rusya'yı "Avrupa ülkesi" olarak tanımlayıp Berlin ile Moskova arasında ilişkilerin yeniden dengelenmesi umudunu dile getirdi.

İtalya Başbakanı da geçen hafta Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya ile doğrudan görüşmelerin başlatılması çağrısında bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova ile diyalog çağrısına destek vererek, Avrupa'nın Rusya ile konuşma zamanının geldiğini söyledi. Macron son iki ayda ilerleme kaydedilen barış görüşmelerine rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamaması halinde, Avrupa'nın Kremlin ile doğrudan diyaloğa yönelmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
