Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın başlayacak

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 19 sporcu temsil edecek.

Türk Milli Takımı'nda yer sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Erkekler:

49 kilo: Metehan Adıgüzel

52 kilo: Samet Gümüş

56 kilo: Mizan Aykol

60 kilo: Utku Kürşat Özhan

64 kilo: Mehmet Aydemir

69 kilo: Duhan Topal

75 kilo: Kaan Aykutsun

81 kilo: Emir Büyükdağ

91 kilo: Abuzer Topaloğlu

+91 kilo: Uğur Aydemir

Kadınlar:

48 kilo: Kübra Nur Dırmıkçı

51 kilo: Hatice Akbaş

54 kilo: Aycan Güldağı

60 kilo: Evin Erginoğuz

64 kilo: Gizem Özer

69 kilo: Gülcan Arga

75 kilo: Sena Erdoğan

81 kilo: Elanur Sağıt

+81 kilo: Büşra Işıldır