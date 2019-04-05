Avrupa Güreş Şampiyonası Yolculuğu Başlıyor

Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak Serbest Güreş Milli Takımı yarın Romanya
'ya gidecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenecek. Şampiyonada mindere çıkacak ve hazırlıklarını Ankara
'daki Elmadağ
Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştiren Serbest Güreş Milli Takımı yarın Romanya'ya hareket edecek. Edirne Türkiye
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezinde (TOHM) kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımının ise Romanya yolculuğu 8 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
Şampiyonanın son bölümünde madalya mücadelesi verecek Grekoromen Güreş Milli Takımı da hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli
Ahmet tesislerinde sürdürüyor. Takım Romanya'ya 10 Nisan Çarşamba
günü gidecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, göreve geldikleri günden itibaren büyük başarıları elde ettiklerini söyledi. Türk güreşinde başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar kazanıyoruz. Son olarak 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 18 madalya kazandık. Bu da Türk güreşinin emin ellerde olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. İnşallah Romanya'dan da tarihi başarılarla döneriz. Benim tüm sporcu ve teknik ekibimize olan güvenim tam. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum."
-Teknik heyet şampiyonadan umutlu
Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İrbayhanov, şampiyonaya tamamen hazır olduklarını belirterek, "Başarılı bir kamp dönemini geride bıraktık. Takım olarak tamamen hazırız. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son yıllarda ki başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise hazırlıkları tamamladıklarını anlattı.
Kahraman, "Son zamanlarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Romanya'ya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Kadromuzda çok başarılı isimler var. Tüm sıkletlerde madalya almak ve takım halinde derece elde etmek en büyük hedefimiz olacak." diye konuştu.
Şampiyonaya hazırlıkların son aşamasına geldiklerini belirten Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora
, "Şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Bugün itibariyle hazırız diyebilirim. Romanya'da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk üçe girmek." değerlendirmesinde bulundu.
-Milli takım kadroları
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek Milli Takım kadroları şöyle:
-Serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Yakup Gör
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih
Erdin
92 kilo: İbrahim Bölükbaşı
97 kilo: Fatih Yaşarlı
125 kilo: Taha Akgül
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elif Yanık
59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Merve Pul
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
Grekoromen
55 kilo: Şerif Kılıç
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Fatih Cengiz
82 kilo: Emrah
Kuş
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Fatih Başköy
130 kilo: Rıza Kayaalp