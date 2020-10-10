"Avrupa Hareketlilik Haftası" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi'nce "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen fotoğraf ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende doğal güzelliklerin bu tür yarışmalarla değer kazandığını belirtti.

Teknoloji ve bilim geliştikçe doğal varlıkların ve doğal değerlerin kaybedildiğini ifade eden Etyemez, şunları kaydetti:

"İnsanın insanca yaşayabilmesi için doğal değerlerimizi ve doğal varlıklarımızı korumamız gerektiği konusunda bu tür yarışmaların faydalı olacağına inanıyorum. Tabiatın bize bahşettiği doğal varlıklara ihtiyacımız var. Şu pandemi döneminde bütün dünyayı saran bir virüse bile son gelişmiş teknoloji ve bilim çare bulamadı. Bundan dolayı doğal varlıklara ihtiyacımız vardır. Virüsün yaygınlaşmaması için maske, mesafe, hijyen kurallarına kesinlikle uyulması gerekiyor. Kompozisyon ve fotoğraflar doğanın ne kadar değerli olduğunu bizlere ispatlamaktadır ve yarışmaya katılanlar bizlere bir noktada eser bırakmış oluyorlar."

Belediye Başkanı Mehmet Yaka da Karapınar fotoğraflarının yer aldığı yarışmada katılımın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Fuat Kunduracı, İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve davetliler katıldı.