Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Fas'ta başladı

10.05.2022 23:54
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısı Fas'ta başladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı, Fas'ın Marakeş şehrinde başladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısı, Fas'ın Marakeş şehrinde başladı.

EBRD'nin, yıllık toplantının açılışıyla eş zamanlı olarak yayınladığı raporunda, "2022'de Güney ve Doğu Akdeniz bölgesi ekonomisinin büyümesinde yüzde 2,5'lik bir yavaşlama bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda "İkincil etkilerin bütçelere yansımasının yanı sıra, esas olarak Ukrayna Savaşı'nın etkisi Güney ve Doğu Akdeniz bölgesine yansıyacaktır. Bu da petrol ve gıda fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Çoğu ülkede toparlanmanın hızlanması, ekonomik ve idari reformların ilerlemesiyle birlikte büyüme oranının 2023'te yüzde 4,8 artması beklendiğine vurgu yapılırken, Fas ekonomisinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yüzde 6,3 daraldığına, 2021'de ise yüzde 7,4 büyüme kaydederek güçlü bir şekilde toparlandığına dikkati çekildi.

Raporda ayrıca 2021 yılında yaşanan iyileşmeye rağmen, kuraklığın neden olduğu olumsuz hava koşulları ve Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle Fas ekonomisinde 2022'de yüzde 1,2 küçülme beklendiği kaydedildi.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen EBRD'nin bu toplantıları her sene, bankanın yatırım yaptığı 38 ülkeden birinde gerçekleştiriliyor.

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Ukrayna, Marakeş, imar, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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