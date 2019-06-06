Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi'nden Türkiye'ye uyarılar
1 saat önce
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun hükümetin tayin ettiği kişilerden değil bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:23
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi (ECRI), Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hükümetin tayin ettiği kişilerden değil bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulması gerektiği uyarısında bulundu. Avrupa Konseyi
bünyesinde faaliyet gösteren ECRI
iki yıl önce Türkiye ile ilgili yayınladığı raporda yer alan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili değerlendirmelerini bugün kamuoyu ile paylaştı.
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