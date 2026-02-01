Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası başladı. Türkiye'deki etkinlikler, Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda, Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak 1-8 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelinde 11 ilde gerçekleştirilecek. Avrupa Kış Spor Haftası kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, Kars, Hakkari, Gümüşhane, Samsun, Rize, Bolu ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek etkinliklerde, her yaştan bireye hitap eden kış sporları ve hareketli yaşamı destekleyen etkinlikler katılımcılarla buluşturulacak.

Kerim Çomoğlu: "Kış aylarında da hareketliliğin sürdürülmesini hedefliyoruz"

Kış aylarının genellikle hareketsizliğin arttığı bir dönem olarak algılandığını söyleyen Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, bu algıyı değiştirmek için sahada olduklarını belirterek, "Yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde 11 ilde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, kış spor oyunları ve farklı fiziksel aktivitelere katılım imkanı sunacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın, belki de daha önce hiç deneyimlemedikleri bir spor branşıyla tanışmalarına ve yeni kazanımlar elde etmelerine katkı sağlayacağız" dedi.

Bu yaklaşımın yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çomoğlu, sporun toplumsal hareketlilik ve dayanışma açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Hareketli bir toplum, güçlü bir geleceğin temelidir. Bu anlayış doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanları son derece kıymetli buluyor, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA