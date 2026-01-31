Avrupa Kış Sporları Haftası Türkiye'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Avrupa Kış Sporları Haftası Türkiye'de Başlıyor

31.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1-8 Şubat'ta Türkiye'de kış sporları etkinlikleri düzenlenecek, herkese spor imkanı sunulacak.

Avrupa Kış Sporları Haftası, 1-8 Şubat tarihlerinde Avrupa ile eş zamanlı olarak bir dizi kış sporu etkinliğiyle Türkiye'de de yapılacak.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kış Sporları Haftası, kış sporlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla bu yıl "Her mevsim spor, her mevsim imkan ve mekan" temasıyla yurdun dört bir yanındaki etkinliklerle yarın başlayacak.

Farklı yaş gruplarına ve katılım seviyelerine hitap eden etkinliklerle kış sporlarında hareketli yaşam, katılımcılık ve topluluk ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Hafta boyunca düzenlenecek organizasyonlar, bireyleri aktif olmaya teşvik ederken kış sporlarının erişilebilirliğini de ön plana çıkaracak.

Avrupa Kış Sporları Haftası etkinlik takvimine ve hafta ile ilgili tüm detaylara "wintersportweek.com" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Bu hafta yapılacak bazı spor etkinlikleri şöyle:

3 Şubat:

Bolo-Gerede: Snowboard

Kars-Sarıkamış: Kış Harikalar Diyarı Etkinlikleri

4 Şubat:

Erzurum-Palandöken: Buz tırmanışı

Bolu-Gerede: Kar futbolu

Bursa-Yıldırım: Kar topuyla hedef vurma

Bolu-Gerede: Kızak yarışı

5 Şubat:

Bursa-Yıldırım: Karda dev bowling

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Kış Sporları Haftası Türkiye'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
11:18
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:41:50. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Kış Sporları Haftası Türkiye'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.