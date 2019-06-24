Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi gözlemci heyeti: Gergin ortamda yapılan şeffaf bir seçimdi
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Avrupa Konseyi gözlemci heyeti: Gergin ortamda yapılan şeffaf bir seçimdi

57 dakika önce

Türkiye'nin talebi üzerine İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi yaptığı yazılı açıklamada seçimlerin gergin bir ortamda geçmesine rağmen şeffaf ve düzenli gecekleştiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi gözlemci heyeti: Gergin ortamda yapılan şeffaf bir seçimdi, System.String[]
İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, seçimlerin gergin bir ortamda geçmesine rağmen şeffaf ve düzenli gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'nin talebi üzerine İstanbul'a giden 13 farklı ülkeden 14 kişilik heyet, Andrew Dawson başkanlığında 30 farklı bölgede 90 seçim bürosunu ziyaret etti. Seçimin ardından yapılan yazılı açıklamada Andrew Dawson, "Zaman zaman agresif tavırlara rağmen seçimleri izlemek için bölgeye giden heyet genel anlamda iyi karşılandı." dedi. Dwason, "Oy verme işlemlerinin verilen yetkiler doğrultusunda ve belirlenen kurallar çerçevesinde düzgün bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 60 bin başkan ve başkan yardımcısı belirlenerek seçim organizasyonu için büyük çaba sarf edildiğini kaydettik." dedi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:08 
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